Corea del Nord: satellite ha fotografato la Casa Bianca e Roma

Un satellite da ricognizione nordcoreano ha scattato dal 25 novembre ad oggi foto della Casa Bianca e del Pentagono, nonché di Roma. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna.

Sul suo sito internet, la Kcna afferma che le immagini sono state già visionate dal leader Kim Jong-un nell'ambito "dei preparativi per l'operazione del satellite da ricognizione 'Malligyong-1', prima dell'inizio della sua missione ufficiale".

Secondo la stessa fonte, il satellite della Corea del Nord ha scattato foto anche della base aerea militare statunitense Anderson a Guam, nel Pacifico; della stazione navale Norfolk e del cantiere navale di Newport News in Virginia, avvistando "quattro portaerei nucleari della Marina americana e una portaerei britannica". Il 21 novembre Pyongyang ha lanciato un satellite da ricognizione. In risposta la Corea del Sud ha annunciato una parziale sospensione dell'accordo militare con il Nord, che a sua volta ha affermato che non rispetterà più l'intero accordo e riprenderà le azioni vietate dal documento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA