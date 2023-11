Attacco a Nottingham, il killer ammette l'uccisione di 3 persone

Valdo Calocane, 32enne originario della Guinea Bissau che aveva condotto lo scorso giugno un sanguinoso attacco nelle vie centrali di Nottingham, ha ammesso di aver accoltellato a morte tre persone ma ha invocato l'incapacità d'intendere e di volere per i suoi problemi mentali. Dinanzi alla corte penale della città inglese si è quindi dichiarato colpevole di omicidio colposo. Il suo avvocato, Peter Joyce, ha affermato che il suo cliente "non contesta i fatti" della vicenda ma in quel momento soffriva di una "grave malattia mentale". Il caso è stato aggiornato al 16 gennaio dell'anno prossimo, dopo che l'accusa ha richiesto più tempo per valutare la dichiarazione di Calocane. L'uomo, conosciuto anche come Adam Mendes, è accusato di aver ucciso alla cieca gli studenti universitari 19enni Barnaby Webber e Grace O'Malley-Kumar, e poi il dipendente scolastico 65enne Ian Coates per sottrargli il suo van. Inoltre nel corso del suo raptus omicida cercò di uccidere altre tre persone sino a quando non venne fermato dalla polizia.



