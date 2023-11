Sunak cancella incontro con Mitsotakis sui fregi del Partenone

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso oggi la sua "insoddisfazione" dopo la decisione del suo omologo britannico Rishi Sunak di annullare l'incontro durante il quale avrebbero dovuto discutere la disputa già di lunga data sui fregi del Partenone.

"Esprimo la mia insoddisfazione per l'annullamento da parte del primo ministro britannico del nostro incontro (previsto per domani a Londra, ndr) solo poche ore prima del suo svolgimento", ha indicato il capo della delegazione greca, mentre i servizi di Sunak non hanno voluto commentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA