La sindaca di Parigi lascia X, 'è diventato una fogna mondiale'

La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato oggi l'intenzone di cancellare il suo profilo X (ex-Twitter), divenuto a suo avviso una "vasta fogna mondiale" e uno "strumento di destabilizzazione della democrazia": "Ho preso la decisione di abbandonare X. Lungi dall'essere lo strumento rivoluzionario che inizialmente permetteva un accesso all'informazione ad un massimo di persone, è divenuto in questi ultimi anni l'arma di distruzione di massa delle nostre democrazia", scrive la sindaca in un intervento pubblicato sul quotidiano Le Monde. Hidalgo era iscritta a Twitter dal 2009, ben prima che venisse riacquistato dal miliardario Elon Musk, che poi lio ha trasformato in 'X'.

Secondo l'agenzia France Presse, il profilo X del comune di Parigi resta invece in funzione.



