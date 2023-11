Zelensky, impossibile perdonare il genocidio dell'Holodomor

"E' impossibile dimenticare, comprendere e soprattutto perdonare gli orribili crimini di genocidio che il popolo ucraino ha vissuto nel XX secolo". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso in occasione del Giorno della Memoria dell'Holodomor.

"Siamo grati a tutti i Paesi che hanno scelto la giustizia" riconoscendo l'Holodomor come genocidio, ha detto Zelensky. "Il mondo deve unirsi e condannare i crimini del passato" e "deve unirsi e fermare i crimini di oggi", ha aggiunto. "Il male non è stato fermato. Lo stiamo fermando proprio adesso. L'Ucraina resisterà".



