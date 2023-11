"Il primo diritto delle donne è quello di essere libere dalla violenza". Per questo "dobbiamo varare la prima legge Ue per combattere la violenza contro le donne". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



