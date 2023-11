25 novembre: i cortei in Spagna al grido 'Se acabò'

Manifestazioni, campagne istituzionali e una miriade di iniziative di gruppi politici, scuole e collettivi. Come da anni a questa parte, in Spagna le attività legate alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne raccolgono ampia adesione.

Tra gli eventi annunciati, spiccano cortei in programma a Madrid e Barcellona sabato pomeriggio, ispirati allo slogan 'Se acabó' (Basta così) già usato dalle campionesse del mondo della Nazionale femminile di calcio, ribellatesi al bacio in bocca non consentito dato dall'ex presidente della Federcalcio Luis Rubiales a una di loro, Jenni Hermoso.

Quest'anno, tra gli aspetti che hanno generato più dibattito e polemiche ci sono poi le decisioni di amministrazioni locali in mano a Partito Popolare e Vox di ridurre risorse e spazi destinati a combattere questo fenomeno. La nuova ministra dell'Uguaglianza, la socialista Ana Redondo, ha invitato a scendere in piazza anche contro il "pericolo" rappresentato per le donne "dall'estrema destra".



