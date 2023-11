Tajani, Wilders-Le Pen-Afd non sono interlocutori del Ppe

"Geert Wilders, Marine Le Pen e Alternative fur Deutschland (Afd) non sono nostri interlocutori": lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani parlando dei risultati elettorali in Olanda. "Il Ppe sta ottenendo risultati lusinghieri, come in Polonia e in Finlandia. In Spagna il partito popolare è il primo partito e anche una nuova forza vicina al Ppe ha avuto un buon risultato in Olanda", ha aggiunto, sottolineando che "noi vogliamo che ci sia in Europa un governo di centrodestra europeista. Quindi - ha concluso - mi auguro ci possa essere una coalizione tra liberali, conservatori e popolari".



