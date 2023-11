Olanda: Wilders, 'formare il governo potrebbe richiedere mesi'

"La formazione" del governo in Olanda "potrebbe richiedere mesi". Lo ha detto il leader dell'estrema destra del Pvv, Geert Wilders, poco prima dell'avvio delle consultazioni.

La decisione dei liberali di destra di non entrare nell'esecutivo lavorando invece a un appoggio esterno, annunciata in mattinata dalla leader Dilan Yesilgoz, "non rende le cose più semplici", ha sottolineato Wilders.

"È molto deludente che il Vvd affermi, senza aver negoziato nemmeno un minuto, di non voler partecipare a un gabinetto di centrodestra", ha scritto Wilders in seguito su X.

