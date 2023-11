Dublino: 32 persone in tribunale per i disordini di ieri

Sono 32 - su 34 arresti - le persone formalmente incriminate in queste ore di fronte alla Corte distrettuale di Dublino per i tumulti alimentati ieri sera dalla protesta a impronta nazionalista, anti-migranti e islamofobica scatenata da circa 500 simpatizzanti di destra e hooligan nella capitale irlandese poche ore dopo l'accoltellamento di 3 bambini e una insegnante - da parte di un 50enne non ancora identificato - dinanzi a una scuola primaria cittadina. Lo riferisce l'emittente pubblica Rte.

Si tratta di 28 uomini e quattro donne, in larga parte giovani, che devono rispondere a vario titolo di furti o danneggiamenti (in relazione a negozi saccheggiati e veicoli incendiati), nonché di resistenza o altri reati di violazione dell'ordine pubblico legati agli scontri diretti con la polizia.

Un singolo individuo è inoltre accusato di possesso di un tirapugni di ferro e due di coltelli o armi da taglio. Mentre tre giovani risultano essere stati fermati a margine degli incidenti per detenzione di sostanze stupefacenti.



