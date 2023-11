Cremlino, 'la notizia sul tunnel in Crimea una fesseria'

Le voci sulla presunta costruzione di un tunnel sottomarino per unire la Crimea al territorio russo "non meritano nemmeno di essere commentate". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito a un articolo del Washington Post in cui si parla appunto di un progetto russo-cinese per costruire un tunnel sottomarino sotto il Ponte di Crimea. "Non sembra nemmeno un articolo da Washington Post, è una fesseria", ha aggiunto il portavoce, citato dalle agenzie russe.



