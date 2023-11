Grecia: Syriza su scissionisti, 'rifiutano esito primarie'

"A quanto pare, l'unico 'disaccordo' di coloro che oggi hanno lasciato il partito con cui sono stati eletti in una lista nel giugno 2023, è il risultato delle elezioni interne al partito per la nomina del presidente e il loro rifiuto di accettare il verdetto democratico delle decine di migliaia di membri di Syriza". Così, tramite un comunicato, Syriza ha commentato la fuoriuscita del gruppo guidato dall'ex ministra del Lavoro Efi Achtsioglou annunciata questa mattina.

In tutto, 57 membri tra cui 9 deputati hanno abbandonato il partito in polemica con Stefanos Kasselakis, eletto lo scorso settembre come nuovo presidente, dopo le dimissioni di Alexis Tsipras."La domanda rimane senza risposta su quali siano state le ragioni e gli obiettivi che li hanno portati a non rispettare il mandato popolare", prosegue il comunicato, e conclude: "Sarà la storia a giudicare".



