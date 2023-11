Re Carlo 'pop' parla coreano al banchetto col presidente Yoon

Re Carlo ha raccolto molti applausi quando ieri sera nel corso del banchetto ufficiale a Buckingham Palace col presidente coreano Yoon Suk Yeol, in visita di Stato nel Regno Unito, ha parlato brevemente in coreano nel suo discorso ai circa 170 invitati, inclusi i principi di Galles, William e Kate, e il premier Rishi Sunak con la moglie Akshata Murthy. Il sovrano inoltre, mostrando ancora una volta il suo impegno nel dare l'immagine di una istituzione monarchica al passo coi tempi, ha affermato che quando era a Seul tanti anni fa non aveva "sviluppato molto dello stile di Gangnam".

La battuta, riferita alla canzone del cantante pop coreano Psy dal titolo 'Gangnam Style' diventata una hit mondiale nel 2012 anche per il popolarissimo balletto ad essa collegato, ha riscosso un grande successo. Nel suo intervento Carlo III, mettendo in evidenza anche la sua grande passione per l'ambientalismo, ha ricordato l'impegno per diffondere la consapevolezza sul cambiamento climatico fra i giovani della band femminile coreana delle Blackpink, ospiti del banchetto: "Posso solo ammirare il modo in cui riescono a dare priorità a queste questioni vitali, oltre ad essere superstar globali". La visita di Yoon coincide con il 140esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche fra Gran Bretagna e Corea, oltre che con il 70esimo dell'armistizio che mise fine alla guerra di Corea nel 1953, e ha visto un rilancio dell'asse fra i due Paesi con un piano d'investimenti miliardario in ambito economico e progetti di rafforzamento della cooperazione tecnologica e militare.



