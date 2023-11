Grecia, piano da 3 miliardi per ricostruzione Tessaglia e Evros

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha presentato in Parlamento il piano del governo per la ricostruzione della regione della Tessaglia, devastata dalle alluvioni a settembre, e di quella dell'Evros, colpita da un vasto incendio nello scorso agosto. "Il costo della ricostruzione supererà i 3,3 miliardi di euro, soprattutto grazie ai fondi europei, ma anche il bilancio statale dovrà essere aiutato dal surplus di crescita e dalle maggiori entrate portate dalla politica che stiamo conducendo", ha dichiarato Mitsotakis, come riporta l'agenzia Ana-mpa.

Nel suo discorso il premier ha riconosciuto: "Abbiamo pagato un prezzo pesante nell'affrontare queste nuove sfide" e ha aggiunto: "Sono l'ultima persona a esprimere soddisfazione per la nostra gestione dei recenti disastri". Allo stesso tempo, il premier conservatore ha rivendicato la priorità data alla salvaguardia delle vite umane e ha ricordato l'efficacia del numero di emergenza 112 con cui sono stati allertati i cittadini. Per quanto riguarda i primi aiuti statali, Mitsotakis ha dichiarato che l'amministrazione ha già erogato 120 milioni di euro, raggiungendo 33mila famiglie "in tempi record per gli standard dello Stato greco". Allo stesso tempo, ha riferito che sono stati avviati i progetti anti-alluvione. Per quanto riguarda invece i danni alla rete ferroviaria causati dalle alluvioni in Tessaglia, Mitsotakis ha dichiarato che entro metà dicembre le autorità ripristineranno il collegamento commerciale tra Larissa e Lianokladi con un'unica linea. "La strada che ci attende è lunga e impegnativa", ha dichiarato il premier greco.





