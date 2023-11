Zelensky, Ue apra i negoziati, non diamo vittoria a Putin

"Vorrei che l'apertura dei negoziati di adesione all'Ucraina si basasse su fatti concreti, non ci aspettiamo regali e capiamo che si tratta di un processo di merito. Ma abbiamo rispettato le 7 raccomandazioni al 100% e questa decisione sarebbe importante per mobilitare il popolo ucraino e mostrerebbe che difendiamo i nostri valori coi fatti e non solo con le parole: se non saremo uniti daremo una extra vittoria a Vladimir Putin". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine dell'incontro con Charles Michel e Maia Sandu.



