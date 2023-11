Tajani,intesa Albania non paragonabile a accordo Gb-Ruanda

"E' utile osservare che questo Protocollo non è paragonabile all'accordo tra Regno Unito e Ruanda. Non c'è esternalizzazione ad un paese terzo della gestione delle domande di asilo. E non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti, che sono anzi più volte espressamente riaffermati nel Protocollo". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni alla Camera.

"Presto l'Albania entrerà a far parte dell'Unione europea ed è parte del Consiglio d'Europa. Le deroghe sarebbero state impossibili", ha aggiunto.



