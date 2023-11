Il governo greco prevede una crescita del 2,9% per il 2024

Il governo greco prevede una crescita economica del 2,9% per il 2024, dopo un'espansione del 2,4% quest'anno, in base al progetto di bilancio presentato oggi in Parlamento. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa. Il piano sarà votato il prossimo 17 dicembre dopo il dibattito parlamentare.

Secondo il progetto di bilancio, l'avanzo primario della Grecia si attesterà a 4,9 miliardi di euro, pari al 2,1 per cento del Pil; inoltre si prevede che l'economia greca supererà il tasso di crescita medio dell'Unione europea di 1,7 punti percentuali, mentre il tasso di inflazione medio calerà dal 3,9 per cento al 2,6 per cento, secondo le previsioni. Anche la disoccupazione dovrebbe passare dall'11,2 per cento al 10,6 per cento. Per quanto riguarda il debito, secondo le stime raggiungerà i 356 miliardi di euro, ovvero il 152,3 per cento del Pil.

ll ministro dell'Economia Kostis Hatzidakis ha ricordato che il Paese ha ottenuto quest'anno il rating di investment grade, registrando il terzo tasso di crescita più alto dell'Ue, e ha sottolineato che "l'economia greca si è dimostrata molto resiliente negli ultimi anni, nonostante le crisi, superando le previsioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA