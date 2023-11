'Decine di russi uccisi in attacco nel Kherson'

I soldati ucraini avrebbero attaccato un gruppo di truppe russe della 810/ma Brigata di Marina nella regione di Kherson. Decine di loro sarebbero stati uccisi e altre centinaia sono stati feriti. Lo riferisce Rbc Ucraina citando proprie fonti. L'attacco sarebbe avvenuto come vendetta per l'uccisione, il 3 novembre, di quasi venti soldati della 128/a brigata colpiti con un missile Iskander-M verso Zaporizhzhia mentre celebravano una ricorrenza. "Le forze di difesa hanno colpito, non vorrei commentare ulteriormente. Il danno è stato fatto, le perdite tra il comando e il personale sono significative", ha detto la fonte a Rbc Ucraina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA