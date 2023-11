La presidente del Consiglio della Chiesa evangelica in Germania (Ekd), Annette Kurschus Kurschus, si è dimessa. Contro di lei erano state avanzate accuse di essere stata a lungo a conoscenza del sospetto di abusi sessuali ai danni di un ex dipendente della chiesa. La stessa Kurschus ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa a Bielefeld, come riporta Tagesschau.



