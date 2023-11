Nuovi cortei in Francia per un cessate il fuoco immediato a Gaza

E' da poco iniziata a Parigi la manifestazione per chiedere un "cessate il fuoco immediato a Gaza", su iniziativa del collettivo nazionale per la pace giusta e duratura tra palestinesi e israeliani. Diverse migliaia di persone stanno partecipando al corteo partito sotto la pioggia prima delle 15 da Place de la République, dietro uno striscione con su scritto "fermate il massacro a Gaza e in Cisgiordania, cessate il fuoco immediatamente". "Questo è un momento serio per i nostri amici palestinesi", ha affermato Bertrand Heilbronn, presidente dell'associazione France Palestine Solidarité, prima dell'inizio della manifestazione. "La Francia deve chiedere immediatamente un cessate il fuoco affinché le armi tacciano", ha affermato Sophie Binet, segretaria generale della Cgt che, insieme ai sindacati Solidaires e Fsu, ha rilanciato gli appelli a manifestare.

Le mobilitazioni sono organizzate in 83 città della Francia, ha aggiunto. A Marsiglia diverse centinaia di persone si sono radunate vicino al Porto Vecchio dove hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime palestinesi, mentre a Tolosa, un corteo mattutino ha riunito tra 1.200 persone secondo la prefettura e 4.000 secondo la Cgt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA