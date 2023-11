A Berlino 4 mila in piazza per un corteo filo-palestinese

Alcune migliaia di persone hanno partecipato oggi a Berlino a una manifestazione filo-palestinese e contro gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Dpa. Secondo la polizia di Berlino, nel pomeriggio circa 4.000 partecipanti hanno marciato portando bandiere palestinesi e gridando "Libertà per Gaza" e "Libertà per la Palestina", ma anche "la Germania finanzia, Israele bombarda" e "Fermate il genocidio".

"Vogliamo vivere pacificamente con gli ebrei", hanno gridato gli organizzatori dagli altoparlanti durante il corteo, sottolineando di non essere "sostenitori delle organizzazioni terroristiche", ma anche di "non sostenere gli omicidi in Israele".



