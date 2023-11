Media Usa, Harry non guarderà l'ultima stagione di The Crown

Contrariamente a quanto riportato sui media britannici, il principe Harry non vedrà l'ultima stagione di The Crown da oggi in streaming su Netflix. Lo riporta il sito Deadline citando fonti vicine ai Sussex.

Il Daily Telegraph aveva scritto che Harry avrebbe guardato la serie di Peter Morgan che nella sua sesta stagione affronta la morte della madre Diana anche se il principe avrebbe chiesto a un amico di precederlo nella visione per metterlo in guardia da passaggi che avrebbero potuto provocargli traumi non necessari. Harry aveva solo 12 anni quando ha perso la madre.

Secondo Deadline, il principe "non ha nulla contro i creatori della serie o contro Netflix che la distribuisce per come è stata trattata la sesta stagione. Non è stato consultato sulla trama ne' gli sono stati mostrati in anticipo gli episodi. Harry e Netflix sono in buoni rapporti: attraverso la loro società Archewell, lui e la moglie Meghan hanno prodotto tre documentari tra cui la docuserie sulla loro love story e il divorzio dalla famiglia reale.



