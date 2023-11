'I beni degli oligarchi russi a Cipro nonostante sanzioni'

Importanti oligarchi russi hanno trasferito beni e asset per centinaia di milioni di euro a Cipro, nonostante fossero sanzionati per l'invasione russa dell'Ucraina sin dal 2014. E' quanto emerge da un'inchiesta pubblicata oggi da The Guardian sulla base di 3,6 milioni di file, ribattezzati Cyprus Confidencial e fatti trapelare da una fonte anonima al Consorzio internazionale di Giornalisti investigativi (Icij), alla tedesca Paper Trail Media e ad altri partner che hanno condiviso l'esame dei documenti. Questi segnalano un ruolo di primo piano svolto dalla società PwC Cyprus nella gestione delle transazioni.

L'inchiesta Cyprus Confidential rivela il ruolo di Cipro come porta d'ingresso per l'Europa per l'élite collegata al Cremlino.

Tra i 104 miliardari russi identificati dalla rivista Forbes nel 2023, due terzi appaiono con familiari come clienti di studi legali e società di consulenza dell'isola, segnala il Guardian, che partecipa al consorzio investigativo che associa circa 250 giornalisti di 55 Paesi. Per l'Italia c'è il settimanale L'Espresso.

Figurerebbero 71 clienti russi sanzionati dal febbraio 2022, dopo l'invasione dell'Ucraina, segnala il Guardian.

I documenti riservati analizzati, che partono dalla metà degli anni '90 fino all'aprile 2022, riguardano circa 800 società anonime internazionali, trust e società offshore - delle quali 650 a Cipro - riconducibili a oligarchi e loro familiari sanzionati dal 2014, anno dell'invasione russa della Crimea.

PwC Cyprus e altri consulenti avrebbero aiutato, ad esempio, uno degli oligarchi più potenti della Russia, Alexei Mordashov, a tentare di trasferire 1 miliardo di sterline in una società pubblica il giorno stesso in cui è stato sottoposto alle sanzioni dell'Ue. Il trasferimento è oggetto di un'indagine penale "in corso" a Cipro, secondo quanto segnalato dalle autorità locali al quotidiano britannico. Almeno 600.000 euro in bonifici non dichiarati da parte di società collegate all'oligarca e a un influente giornalista tedesco, Hubert Seipel, considerato fra i massimi esperti della Russia, per la pubblicazione di due libri su Vladimir Putin.



