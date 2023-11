Grecia: l'ala sinistra di Syriza lascia il partito contro leader

L'ala più a sinistra del partito di Syriza ha annunciato di avere lasciato il partito in polemica con la leadership del nuovo presidente, Stefanos Kasselakis, eletto lo scorso settembre. Il gruppo del partito, conosciuto con il nome di "Ombrela" ("Ombrello" in italiano) ha annunciato la sua uscita ieri, guidato da Euclidis Tsakalotos, ex ministro delle Finanze durante il governo di Tsipras, che si era candidato alle primarie dello scorso settembre fermandosi al terzo posto. In tutto, sono 45 i membri del principale partito della sinistra greca che hanno deciso di lasciare Syriza. Tra questi, oltre a Tsakalotos, ci sono altri ex ministri del governo di Tsipras, come Nikos Filis, Andreas Xanthos e Theodoros Dritsas. "Sentiamo la nostra responsabilità storica.

Ci ostiniamo a essere di sinistra e la nostra visione è un socialismo con libertà e democrazia", si legge nel comunicato del gruppo fuoriuscito, in cui si accusa Kasselakis di "pratiche trumpiane" e "populismo di destra".



