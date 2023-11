"Una Francia in cui i nostri connazionali ebrei hanno paura non è la Francia. Una Francia in cui dei francesi hanno paura a causa della propria religione o della propria origine non è la Francia. Nessuna tolleranza per l'intollerabile": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X nel giorno della grande marcia civica contro l'antisemitismo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA