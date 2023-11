Germania: studente 15 anni spara e uccide un compagno a scuola

La polizia tedesca è intervenuta oggi massicciamente in una scuola di Offenburg, in Baden-Württemberg. Uno studente ha sparato a un compagno morto dopo per le ferite riportate. Il sospettato è un adolescente di 15 anni ed è stato arrestato. Secondo le attuali indagini della polizia, il movente del reato sarebbe personale. Lo riporta Tagesschau. Già ieri, ad Amburgo, la polizia era intervenuta con le squadre speciali in una scuola, dopo che alcuni adolescenti avevano minacciato un'insegnante con quella che si è poi rivelata essere una pistola giocattolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA