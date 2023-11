Presidente portoghese incontra i partiti dopo dimissioni Costa

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, inizia oggi a mezzogiorno a ricevere i leader dei partiti presenti in Parlamento in vista di una soluzione alla crisi politica che si è aperta con le dimissioni, ieri, del primo ministro António Costa, travolto da un'inchiesta giudiziaria su presunte irregolarità in appalti e investimenti per la transizione energetica. Domani il presidente si riunirà anche con il Consiglio di Stato, organo consultivo, e parlerà poi alla nazione.

Sul piatto, per Rebelo de Sousa, ci sarebbero due soluzioni possibili: sciogliere il Parlamento e indire elezioni anticipate all'inizio dell'anno prossimo o chiedere al Partito socialista, che in Aula ha la maggioranza assoluta, di trovare una soluzione politica con questa stessa maggioranza. La seconda ipotesi è la meno probabile e avrebbe il favore solo di pochi partiti, come il comunista e gli animalisti del Pan, più cauti rispetto all'ipotesi di legislative anticipate.

Un'altra questione da risolvere è quella della legge di Bilancio che in questo momento è discussione e dovrà essere approvata il prossimo 29 novembre per evitare l'esercizio provvisorio dal primo gennaio 2024.



