Mosca, 'c'è un rischio crescente dell'uso di armi nucleari'

Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ha dichiarato che "c'è un rischio crescente dell'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche" e ha puntato il dito contro Washington affermando che "la situazione della sicurezza globale è peggiorata a causa della politica distruttiva degli Stati Uniti". Lo riporta la Tass.

"Le sue azioni irresponsabili non solo facilitano l'acuirsi delle vecchie crisi e l'emergere di nuove crisi, ma ostacolano anche la soluzione pacifica dei conflitti, come possiamo osservare oggi in Medio Oriente", ha affermato Patrushev.





