Convergenza fra Ue e Balcani occidentali è insoddisfacente

"Attualmente il livello e la velocità di convergenza tra i partner dei Balcani occidentali e l'Ue non sono soddisfacenti - né in termini di processi di riforma né di convergenza socioeconomica - e frenano i loro progressi sulla strada dell'Ue. Pertanto, è necessario avviare e incentivare i preparativi dei Balcani occidentali per l'adesione all'Ue, anticipando alcuni dei suoi benefici, soprattutto in modi che possano essere percepiti direttamente dai cittadini dei Paesi dei Balcani occidentali". Lo si legge nel capitolo introduttivo del nuovo piano di crescita per l'area presentato dalla Commissione.



