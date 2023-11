Re Carlo a Westminster per il suo primo King's Speech

Carlo III è giunto a Westminster per il suo primo King's Speech, il discorso del re a Camere riunite che segna l'inaugurazione d'un nuovo anno di lavori del Parlamento britannico, accompagnato in pompa magna dalle insegne regali e dal tradizionale corteo con la scorta a cavallo della Royal Guard.

Il re ha lasciato Buckingham Palace in carrozza con la regina Camilla, salutato da molti simpatizzanti nel percorso. Ma è anche stato contestato a Parliament Square - al grido 'Not my King' - da circa 500 militanti repubblicani: sorvegliati dalla polizia - nella prima protesta anti monarchica organizzata dall'incoronazione.

Per Carlo - che compirà 75 anni fra poco più di una settimana - si tratta di un debutto in veste da sovrano. Anche se non di una prima volta in assoluto, visto che fu lui stesso a leggere l'anno scorso da principe di Galles l'ultimo Queen's Speech di Elisabetta II, a nome di sua madre già 96enne, pochi mesi prima di succederle sul trono l'8 settembre 2022 alla morte di lei. Se allora Carlo sedette accanto al trono vuoto, questa volta tuttavia il trono - sistemato secondo costume nella Camera dei Lord, poiché i monarchi costituzionali britannici non possono simbolicamente entrare in quella elettiva dei Comuni, da dove tutti i deputati sono chiamati a spostarsi dietro il capo del governo e quello dell'opposizione per raggiungerlo - spetta a lui e a lui solo. Con Camilla al fianco, ed entrambi con la corona sul capo.

Il sovrano veste nella circostanza l'alta uniforme da grande ammiraglio del Royal Navy, mentre la regina consorte indossa una delle corone già indossate dalla defunta Elisabetta II in passato.

Il discorso - dopo 70 anni di regno elisabettiano e di Queen's Speeches - viene letto di nuovo come King's Speech (da un monarca di sesso maschile) per la prima volta da quello d'addio di Giorgio VI, datato 1951.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA