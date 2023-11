Il primo ministro portoghese António Costa si è dimesso. Confermando, in un messaggio in diretta alle televisioni nazionali, la notizia circolata oggi sull'esistenza di un'indagine penale sul suo conto, Costa si è detto "fiducioso nel funzionamento della giustizia" e si è messo a disposizione per chiarire ogni sospetto sul suo operato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA