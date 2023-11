Parigi, 'Spiderman francese' scala grattacielo per la pace

L'alpinista francese Alain Robert, soprannominato "lo Spiderman francese", ha scalato oggi la 'Tour Total', grattacielo sede del gigante del petrolio TotalEnergies, nel quartiere della Défense a ovest di Parigi, per trasmettere il suo "messaggio di pace" al 31/o giorno di guerra fra Israele e Hamas.

Vestito di giallo fluorescente, pantaloni rossi e scarponi da roccia, Alain Robert è salito lungo i 179 metri della Tour Total sotto gli occhi e gli obiettivi dei cellulari dei passanti. E' stato successivamente fermato dalla polizia per accertamenti e poi rilasciato.

Robert ha scalato molti grattacieli in varie città del mondo tra cui Hong Kong, Manila e Barcellona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA