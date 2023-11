Zelensky, 'adesso non è il momento per le elezioni'

"Adesso non è il momento di organizzare le elezioni". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video-messaggio serale rispondendo alle voci sul probabile svolgimento delle presidenziali nel marzo del 2024.

Zelensky ha poi sottolineato che "ora gli ucraini dovrebbero pensare a proteggere lo Stato e "non disintegrarsi" nelle polemiche politiche. "Questo è il momento della difesa, della battaglia, da cui dipende il destino dello Stato e del popolo e non è il momento per le elezioni", ha aggiunto Zelensky.



