Rubarono 'wc' di Cattelan in un palazzo inglese,a processo 28/11

Quattro uomini sono stati incriminati oggi per il furto, avvenuto due anni fa in Inghilterra, di un'opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan valutata 5,5 milioni di euro. Compariranno in tribunale il 28 novembre.

Si tratta di una toilette in oro massiccio, pezzo di punta della mostra dedicata nel settembre 2019 dell'artista al Blenheim Palace, un imponente castello barocco nell'Oxfordshire sud dell'Inghilterra e dove nacque Winston Churchill, dichiarato patrimonio mondiale dell'Unesco.

Denominata "America", l'opera in oro 18 carati comprensiva di sedile operativo, ciotola e sciacquone è stata valutata 4,8 milioni di sterline (5,5 milioni di euro). Annunciando le accuse, il Crown Prosecution Service (Cps) ha precisato che si tratta di James Sheen, 39 anni, accusato di furto, associazione a delinquere finalizzata allo spostamento di beni rubati e trasferimento di beni rubati; Michael Jones, 38 anni, accusato di furto, mentre Fred Doe, 35 anni, e Bora Guccuk, 39 anni, sono entrambi accusati di cospirazione per spostare oggetti rubati.

Il giorno dopo il furto, la polizia ha spiegato che i ladri erano entrati nel palazzo nella notte tra il 13 e il 14 settembre e avevano abbandonato i locali la mattina presto con la preziosa toilette, provocando notevoli danni e allagamenti.

La toilette "America" ;;è stata esposta per la prima volta al Guggenheim Museum di New York, dove è stata utilizzata da circa 100.000 persone tra settembre 2016 e l'estate 2017.



