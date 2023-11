Peskov, 'dialogo con Usa a zero, ma dobbiamo riprenderlo'

Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono a zero, ma col tempo il dialogo dovrà essere ripreso. Lo ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista al giornalista del canale televisivo Rossiya-1 Pavel Zarubin ripresa dalla Tass. Il reporter ha pubblicato un frammento della conversazione sul suo canale Telegram. "Le relazioni sono a zero o, direi, addirittura sotto zero. Tuttavia, poiché sia noi che l'America abbiamo una responsabilità speciale per la stabilità mondiale e strategica, in un modo o nell'altro dovremo riprendere questa conversazione", ha detto Peskov.



