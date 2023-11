Kiev, oltre 80 scontri sul campo con vittime civili

Negli ultimi giorni sul campo di battaglia in Ucraina si sono registrati oltre 80 scontri e l'aeronautica militare ucraina ha lanciato quattro attacchi contro posizioni nemiche. Lo ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino sulla sua pagina Facebook, riferisce Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore hanno avuto luogo 82 scontri. In totale, il nemico ha lanciato 7 attacchi missilistici e 24 attacchi aerei, utilizzando sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate. Sfortunatamente, ci sono vittime tra la popolazione civile a causa degli attacchi terroristici russi. Gli edifici residenziali privati e altre infrastrutture civili sono stati distrutti e danneggiati", si legge nel rapporto, in particolare nel Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv. Più di 100 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv sono finiti sotto il fuoco dell'artiglieria russa negli ultimi giorni. Prosegue intanto la battaglia per Bakhmut, con i russi che hanno tentato senza successo di riconquistare le posizioni perdute vicino a Klishchiivka e Andriivka. Allo stesso tempo, le Forze di Difesa dell'Ucraina continuano le operazioni d'assalto a sud, consolidando le posizioni raggiunte. Nella direzione di Avdiivka i russi cercano di circondare la città con l'aiuto degli aerei ma i soldati ucraini - sostiene lo stato maggiore - "mantengono saldamente la difesa e infliggono perdite significative al nemico".



