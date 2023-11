Zelensky, 'la guerra in Medio Oriente distrae dall'Ucraina'

"Sì, è chiaro che la guerra in Medio Oriente sta distogliendo l'attenzione" dall'Ucraina, "questo è uno degli obiettivi della Federazione russa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta a Kiev con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

La guerra contro la Russia "non è in stallo", ha poi aggiunto Zelensky. "Il tempo è passato e oggi la gente è stanca, ma questa non è una situazione di stallo", ha spiegato il leader ucraino, sottolineando la necessità di "proteggere la popolazione. Non possiamo nemmeno pensare alla sconfitta. Non c'è alternativa".



