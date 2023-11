Truffa di 80.000 euro all'emittente pubblica norvegese Nrk

L'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk, è stata vittima di una truffa di 80.000 euro, perpetrata da un impostore che si è spacciato per un dipendente dell'emittente di servizio pubblico islandese Ruv. Nel momento del pagamento dei diritti d'autore per la trasmissione di una serie televisiva islandese in Norvegia è riuscito a inserirsi tra i due contraenti, incassando quanto dovuto.

"Si tratta di un attacco così sofisticato che risulta difficile da individuare e ha implicazioni molto gravi", ha dichiarato Pål Nedregotten, direttore tecnico presso Nrk, riportato dall'agenzia di stampa Tt.

Il truffatore sarebbe riuscito a reperire l'indirizzo email della persona addetta all'interno dell'emittente norvegese proprio nel momento in cui si sarebbero dovuti pagare i diritti d'autore e ha ottenuto dunque il trasferimento della somma. Il direttore di Nrk ha sottolineato che il dipendente coinvolto non è da biasimare: "Questo tipo di truffa avrebbe potuto ingannare qualsiasi azienda" ha aggiunto Nedregotten.



