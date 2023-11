Il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 425 milioni di dollari.

Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Il nuovo invio comprende milioni di munizioni per i sistemi Himars e Nasams, oltre a sistemi anti-carro Javelin e missili Tow. Nel pacchetto ci sono anche nuove uniformi per il clima più rigido dell'inverno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA