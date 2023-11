L'Ue deplora revoca della Russia a divieto sui test nucleari

L'Unione europea "deplora profondamente" la decisione della Russia di revocare la ratifica del trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari. Lo afferma l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell in una dichiarazione a nome dell'Ue. "Ciò avviene nel contesto della guerra illegale di aggressione contro l'Ucraina e dopo mesi di retorica e minacce nucleari irresponsabili, alcune delle quali puntano specificamente alla ripresa dei test nucleari", segnala.

"L'Unione europea invita la Russia a continuare a rispettare lo scopo e l'obiettivo del trattato. In quanto Stato parte del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Russia si è impegnata a lavorare per una rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari", afferma tra l'altro l'Alto rappresentante. "Nel contesto delle Conferenze Articolo XIV, la Russia si è impegnata a promuovere il Trattato al più alto livello politico e attraverso tutti i canali bilaterali e multilaterali disponibili. Quest'ultima misura rappresenta un grave passo indietro rispetto a questi impegni, aggravato dallo status della Russia come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

L'Ue "continua a invitare" tutti gli Stati a firmare e ratificare il trattato "senza precondizioni o ulteriori ritardi" e afferma di restar "pienamente impegnata a promuovere l'entrata in vigore e l'universalizzazione" del trattato e "a perseguire i suoi obiettivi per un mondo libero dai test nucleari".



