Zelensky, 'confini Ue saranno quelli del continente europeo'

"I confini dell'Unione Europea saranno i confini del continente europeo. E nessuna 'zona grigia'! La nostra generazione politica è in grado di garantire questo e ne sono certo: non perderemo un momento così speciale": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"L'Europa ha bisogno dell'Unione Europea. E lasciamo che l'ottimismo ucraino sull'Ue serva a un futuro più stabile per tutta l'Europa! Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere entro quest'anno una decisione politica sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea", conclude il messaggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA