Parigi, una donna velata grida Allahu Akbar, polizia spara

La polizia ha aperto il fuoco contro una donna alla stazione Bibliothèque François-Mitterrand di Parigi. Secondo informazioni di Bfmtv, la donna, che era completamente velata, ha gridato 'Allahu akbar' ('Dio è il più grande') e "ha fatto minacce" ha riferito una fonte, aggiungendo che "la polizia ha sparato perché temeva per la sua sicurezza".

La donna è stata ferita all'addome e portata in ospedale. Sarebbe in prognosi riservata.

La donna che questa mattina è stata prima isolata dalla polizia in una stazione del metro parigino, poi ferita, era "completamente velata", inneggiava al terrorismo ed ha gridato "Allah Akbar", secondo quanto riferiscono i testimoni citati dai media francesi. La sconosciuta, proveniente dalla banlieue, è stata isolata nella stazione Bibliothèque François Mitterrand, che è stata fatta immediatamente evacuare da tutti i passeggeri seguendo le indicazioni previste dal piano Vigipirate antiterrorismo.

La polizia era stata allertata fin dalle stazioni di banlieue della Val de Marne, dove la donna aveva gridato minacce di morte sul treno, rivolta agli altri passeggeri. Una volta isolata, ha riferito la procura, la donna ha "rifiutato di obbedire alle ingiunzioni dei poliziotti, minacciando di farsi esplodere". Uno degli agenti ha allora "fatto uso, una sola volta, della sua arma da fuoco". Ferita, la donna è stata trasportata in ospedale dove è in prognosi riservata con una ferita all'addome. Dai primi rilievi, non aveva alcun esplosivo con sé. Due inchieste sono state aperte, una affidata alla polizia per apologia di terrorismo e minacce di morte contro un pubblico ufficiale. L'altra per uso di arma da fuoco, affidata agli ispettori della vigilanza interna alla polizia.



