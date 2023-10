Gb: ecologisti in piazza contro licenze petrolifere, 65 fermi

Oltre 60 attivisti del movimento Just Stop Oil sono stati sottoposti oggi a fermo di polizia per intralcio al traffico e resistenza nell'ambito di una manifestazione di protesta organizzata contro il rilancio delle licenze per l'estrazione di petrolio e gas nel Regno Unito e in nome della battaglia sul rallentamento degli impegni in materia di "emergenza climatica" imputato al governo conservatore di Rishi Sunak. Lo rende noto la Metropolitan Police di Londra (Scotland Yard) sul suo profilo X (ex Twitter).

Gli arresti sono stati compiuti nelle vie attorno a Parliament Square, dove la dimostrazione si è conclusa, fra striscioni e slogan, di fronte al palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico. Just Stop Oil ha confermato il fermo di 65 dei propri militanti, denunciando i responsabili dei progetti di "sfruttamento di nuovi giacimenti di gas o di petrolio" nel Mare del Nord come "i veri criminali che la polizia dovrebbe perseguire". E confermando un programma di manifestazioni di protesta continue nella capitale da adesso fino almeno a luglio, o fino a quando "il governo non si fermerà".



