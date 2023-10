Turchia: Erdogan ricorda Ataturk alle celebrazioni per 100 anni

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso oggi di opporsi alle forze "imperialiste" nel corso delle celebrazioni del centenario della repubblica all'ombra dell'escalation della guerra di Israele contro i militanti di Hamas a Gaza.

Erdogan è stato al centro della scena durante gli eventi della giornata che hanno onorato il fondatore laico della repubblica e hanno messo in risalto i risultati del suo partito con radici islamiche che governa la Turchia dal 2002.

"Il nostro Paese è in buone mani, potete riposare in pace", ha detto Erdogan, dopo aver deposto una corona di fiori al mausoleo del padre della patria Mustafa Kemal Ataturk. "Avremo successo e vinceremo. Nessuna potenza imperialista può impedirlo", ha aggiunto nel corso di un discorso serale a Istanbul.

Ataturk è celebrato in tutta la società turca per aver scacciato le forze d'invasione e aver costruito una nazione nuova di zecca dalle rovine dell'impero ottomano sgretolatosi sulla scia della Prima Guerra mondiale, cercando di forgiarne una nuova identità moderna. Alla fine divenne un orgoglioso membro dell'alleanza di difesa della Nato guidata dagli Stati Uniti e un faro di speranze democratiche in Medio Oriente.





