"La commissione presenterà una proposta su come usare i profitti generati dagli asset russi congelati e che sono stanziali e che al momento sono di beneficio solo per alcune istituzioni finanziarie: l'idea è di passarli all'Ucraina per la ricostruzione attraverso il budget Ue". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. I fondi congelati ammontano a 211 miliardi di euro.



