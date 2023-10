Ue, 'sospensione del Patto stabilità finisce quest'anno'

"L'anno prossimo torneremo al meccanismo regolare" della governance economica, "la clausola di salvaguardia finirà e ci sarà una transizione verso la gestione regolare, con ad esempio la questione della procedura per i disavanzi eccessivi". Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue. "E' molto difficile dire che tipo di requisiti" sul debito pubblico "si troveranno ad affrontare gli Stati membri finché non si sarà conclusa la discussione" sulle nuove regole del Patto di stabilità, ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA