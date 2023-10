A Londra 220 posti vuoti a tavola per gli ostaggi di Hamas

La comunità ebraica di Londra ha organizzato un evento al Jewish Community Center di Finchley Road, nel nord della capitale britannica, per ricordare i 229 ostaggi israeliani catturati da Hamas negli attacchi terroristici compiuti il 7 ottobre scorso nello Stato ebraico e per chiedere la loro liberazione.

E' stata allestita una tavola con 229 posti vuoti in occasione della festività dello Shabbat (sabato ebraico) con tanto di piatti, bicchieri e posate, oltre al tipico pane 'challah' servito per l'occasione. Altre manifestazioni di solidarietà ai prigionieri nelle mani di Hamas si sono svolte nella metropoli, mentre davanti al Foreign Office decine di bambini hanno lasciato dei peluche all'ingresso del ministero degli Esteri britannico chiedendo un cessate il fuoco per i loro coetanei palestinesi che vivono da settimane sotto le bombe a Gaza.

E domani è attesa nel centro della capitale una nuova grande manifestazione di solidarietà agli abitanti della Striscia dopo quella della scorsa settimana a cui avevano preso parte 100mila persone.



