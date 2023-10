"#EPPSummit con i Leader della più grande famiglia politica Ue. Abbiamo discusso di temi cruciali: attacchi terroristici di Hamas in Israele, migrazioni, guerra in Ucraina. Sicurezza e crescita economica saranno le nostre priorità per le elezioni europee del 2024". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha partecipato al vertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles.





