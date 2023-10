Tajani, sì alla pausa umanitaria, la tregua è un'altra cosa

"Le pause umanitarie per far entrare i rifornimenti a Gaza ci vedono favorevoli, la maggioranza dei Paesi membri le appoggia, la tregua è però un'altra cosa, non può significare la rinuncia da parte di Israele alla propria difesa e rinuncia a colpire Hamas mentre Hamas ed Hezbollah continuano a lanciare i razzi su Israele".

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani uscendo dal Consiglio Affari Esteri dell'Ue. "La pausa umanitaria riguarda la tutela del popolo palestinese, la tregua in questo momento rischia di tutelare Hamas".

"Abbiamo parlato dell'obiettivo da raggiungere - ha poi aggiunto Antonio Tajani - che è quello della posizione italiana: due popoli due Stati, dare una prospettiva al popolo palestinese per fare cessare la guerra. Su questo siamo tutti d'accordo, poi ci sono state sfumature differenti ma su questo mi pare ci sia unanimità tra i Paesi dell'Unione europea, di lavorare concretamente per raggiungere questo obiettivo", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA