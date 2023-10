Spagna: almeno un morto e gravi danni per maltempo nel sud-ovest

Il passaggio di una intensa perturbazione, caratterizzata in particolare da fortissime raffiche di vento, ha provocato nelle ultime ore ingenti danni in aree del sud-ovest della Spagna, oltre a un incidente nel quale un uomo al volante di un'auto è morto, in provincia di Huelva.

Proprio questa è stata la zona più colpita dal maltempo, con decine di segnalazioni tra ieri sera e stamattina di alberi caduti, danni alle parti esterne di alcuni edifici e problemi di circolazione sulle strade. Sia la città stessa di Huelva, così come altre località vicine, sono state interessate da grossi disagi, ad esempio allagamenti di strade e locali, affermano i media del luogo.

Seri problemi sono stati riportati anche in altre province dell'Andalusia, come Siviglia, Cordova, Granada e Jaén. A Cordova, inoltre, si indaga sulla morte di un uomo, il cui corpo è stato rinvenuto in una strada della città: una delle ipotesi è che abbia perso la vita in un incidente legato alla perturbazione che ha investito la regione.

Nella giornata di ieri, sei persone hanno necessitato di assistenza medica in diverse zone dell'Andalusia per ferite riportate in incidenti dovuti al maltempo.



